Realme выпустила конкурента Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo 5 SE оснащён 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1240 точек и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Оперативной памяти может быть от 8 до 16 ГБ, а встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера смартфона состоит из трёх модулей: 64-мегапиксельного сенсора OmniVision OV64B, 8-мегапиксельной широкоугольной камеры и 2-мегапиксельной макрокамеры. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13.

Realme GT Neo 5 SE в конфигурации 8/256 ГБ стоит 2099 юаней (примерно 23 700 рублей) 12/256 ГБ — 2299 юаней (около 26 000 рублей) 12/512 ГБ — 2399 юаней (27 000 рублей) 16/1 ТБ — 2799 юаней (31 600 рублей). На старте продаж будут действовать скидки. В Китае продажи начнутся 10 апреля.