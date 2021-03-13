Realme выпустит свой первый смартфон с изогнутым экраном

Что касается характеристик, то RMX3116 будет поддерживать 5G, получит экран диагональю 6,55 дюйма, двойную батарею на 2200 мАч и Android 11. Габариты у аппарата такие: 159,9 x 73,4 x 7,8 мм.

Также ожидается, что смартфон будет оснащаться экраном частотой обновления 90 Гц. Возможна поддержка 65-Вт быстрой зарядки. Помимо этого, от смартфона ждут дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+), вырез в экране в левом углу и сканер отпечатков пальцев в дисплее.