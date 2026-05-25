Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч

Опубликовано 25 мая 2026, 08:271 мин.
Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·чПока без цены. Но дорого не должно быть
В дополнение к уже вышедшему realme P4 Power с аккумулятором на 10000 мА·ч скоро в РФ появятся три модели: P4, P4x и P4 Lite. Они тоже получат ёмкие батареи — от 7000 до 8000 мА·ч, а выйдут поступят в продажу.
realme P4.
7000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт
6,8-дюймовый AMOLED-экран, яркость до 4000 нит, 120 Гц
Процессор Snapdragon 685, до 24 ГБ оперативной памяти (8 физической + 16 виртуальной)
Защита от воды IP65 и ударопрочность по стандарту MIL-STD 810H
Программируемый световой индикатор с ИИ (AI Pulse Light) на задней панели.
realme P4x.
8000 мА·ч, зарядка 45 Вт, гарантия батареи 7 лет
6,8-дюймовый LCD-экран, 120 Гц
Защита IP64 и MIL-STD 810H
realme P4 Lite.
7000 мА·ч, зарядка 15 Вт
6,8-дюймовый IPS-экран, 120 Гц, 900 нит
Процессор Unisoc T7250, защита IP64
Все три модели получат игровой ИИ-движок AI Game Partner, ИИ-редактирование фото и оболочку realme UI на Android 16 с Алисой.
Цены на новые модели появятся ближе к старту продаж.
Источник:realme
Автор:Максим Многословный