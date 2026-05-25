Телефоны
Опубликовано 25 мая 2026, 08:27
1 мин.

Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч

Пока без цены. Но дорого не должно быть
В дополнение к уже вышедшему realme P4 Power с аккумулятором на 10000 мА·ч скоро в РФ появятся три модели: P4, P4x и P4 Lite. Они тоже получат ёмкие батареи — от 7000 до 8000 мА·ч, а выйдут поступят в продажу.
Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч

© realme

realme P4.

Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч

© realme

  • 7000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт

  • 6,8-дюймовый AMOLED-экран, яркость до 4000 нит, 120 Гц 

  • Процессор Snapdragon 685, до 24 ГБ оперативной памяти (8 физической + 16 виртуальной)

  • Защита от воды IP65 и ударопрочность по стандарту MIL-STD 810H

  • Программируемый световой индикатор с ИИ (AI Pulse Light) на задней панели.

realme P4x.

Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч

© realme

  • 8000 мА·ч, зарядка 45 Вт, гарантия батареи 7 лет

  • 6,8-дюймовый LCD-экран, 120 Гц

  • Защита IP64 и MIL-STD 810H

realme P4 Lite.

Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч

© realme

  • 7000 мА·ч, зарядка 15 Вт 

  • 6,8-дюймовый IPS-экран, 120 Гц, 900 нит

  • Процессор Unisoc T7250, защита IP64

Все три модели получат игровой ИИ-движок AI Game Partner, ИИ-редактирование фото и оболочку realme UI на Android 16 с Алисой.

Цены на новые модели появятся ближе к старту продаж.

Источник:realme
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Realme
,
#смартфон
,
#технические характеристики
,
#Россия
,
#аккумулятор
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Realme выпустит в РФ три смартфона серии P4 с батареями до 8000 мА·ч