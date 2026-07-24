Телефоны
Опубликовано 24 июля 2026, 18:22
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Realme, Xiaomi и Commo: в Роскачестве назвали безопасные бренды зарядных устройств

13 из 20 зарядок для смартфонов оказались опасными
Роскачество проверило 20 зарядных устройств для смартфонов от разных брендов. 13 образцов из 20 не соответствуют обязательным требованиям безопасности. У них нашли серьёзные нарушения. От риска удара током до пожароопасного пластика.
Realme, Xiaomi и Commo: в Роскачестве назвали безопасные бренды зарядных устройств

© Росскачество

Самые опасные нарушения — пробой изоляции и недостаточная огнестойкость. В семи устройствах изоляция не выдержала испытания высоким напряжением. Кроме того, шесть моделей сделаны из горючего пластика, при внутренней неисправности они могут вспыхнуть, как спичка. Среди нарушителей называют B Y Original, Digma, Flarx, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco и др.

Apple и Samsung тоже попали в список «нарушителей». У Samsung проблемы с маркировкой (инструкция не на русском), а Apple создаёт радиопомехи, которые могут мешать работе Wi-Fi и другой техники.

Полностью безопасными и качественными признаны семь брендов: Ugreen, Anker, Qilive, Baseus, Realme, Xiaomi и Commo.

В целом, безопасная зарядка не может стоить дёшево. Настолько, что в ультрабюджетном сегменте (до 900 рублей) 6 из 8 образцов оказались «критически опасными». Надёжные устройства начинаются от 900−1000 рублей.

Источник:Роскачество
Автор:Максим Многословный
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