Realme, Xiaomi и Commo: в Роскачестве назвали безопасные бренды зарядных устройств

Самые опасные нарушения — пробой изоляции и недостаточная огнестойкость. В семи устройствах изоляция не выдержала испытания высоким напряжением. Кроме того, шесть моделей сделаны из горючего пластика, при внутренней неисправности они могут вспыхнуть, как спичка. Среди нарушителей называют B Y Original, Digma, Flarx, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco и др.

Apple и Samsung тоже попали в список «нарушителей». У Samsung проблемы с маркировкой (инструкция не на русском), а Apple создаёт радиопомехи, которые могут мешать работе Wi-Fi и другой техники.

Полностью безопасными и качественными признаны семь брендов: Ugreen, Anker, Qilive, Baseus, Realme, Xiaomi и Commo.

В целом, безопасная зарядка не может стоить дёшево. Настолько, что в ультрабюджетном сегменте (до 900 рублей) 6 из 8 образцов оказались «критически опасными». Надёжные устройства начинаются от 900−1000 рублей.