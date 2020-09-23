Realme запустила распродажу смартфонов со скидками до 6000 рублей

Например, модель Realme 6i с объёмом памяти 4 ГБ + 128 ГБ, квадрокамерой и аккумулятором на 5000 мАч можно купить за 11 990 рублей. Во всех магазинах сейчас этот смартфон стоит около 14 тысяч рублей, но на Tmall предлагается дополнительная скидка почти в две тысячи рублей.

То же самое касается Realme C15 с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. В магазине Tmall со всеми купонами и промокодами смартфон можно купить за 9500 рублей вместо 11 700.

Realme также предлагает модель Realme X3 SuperZoom с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти по «суперцене» 34 491 рубль. Полную цену смартфона компания указывает как 44 990 рублей. Стоит оговориться, что в других магазинах сейчас Realme X3 SuperZoom продают примерно за 40 тысяч рублей, но на Tmall всё равно получается выгоднее примерно на 6000 рублей.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.