Реально ли починить смартфон в России? Журналисты проверили

Официальные сервисные центры Samsung в Москве заявляют, что проблем с ремонтом планшетов, смартфонов и других устройств не наблюдается. В фирменном центре «Твой мобильный сервис» говорят, что запчасти есть в полном объёме на всю линейку смартфонов Samsung. С планшетами тоже, как утверждается, проблем не будет.

Стоимость ремонта же зависит от курса валют. В сервисном центре «Твой мобильный сервис» всё же признали, что некоторые запасные части могут не поставляться. «Каждую ситуацию нужно решать индивидуально», — сказали там.

Ситуация в целом такая, что если вы купили Samsung Galaxy S23, ввезённый по параллельному импорту и купленный в России, например в сети «М.Видео-Эльдорадо», то его отремонтируют. А вот если покупка была сделана в Казахстане, в смартфон разбили в Москве, то гарантий никто не даёт.

Что касается iPhone 14, то их тоже отремонтируют, если они приобретены на территории России. По замечанию сотрудника сервисного центра, за последние полгода количество обращений по ремонту и сервисному обслуживанию среди пользователей снизилось.

Сервисный центр Xiaomi в Москве в обычном режиме предоставляет замену дисплея, задней панели и аккумулятора, а также проводит работу с ПО и классическую диагностику. У Realme тоже можно найти список авторизованных сервисных центров.