Ребёнок «выкрал» разблокированный iPhone и заказал 31 чизбургер

Келси Голден работала на своём домашнем компьютере, а её сын Барретт (Barrett) начал баловаться с разблокированным айфоном в этом время. Женщина объяснила, что её сыну нравится функция камеры. «Он любит смотреть на своё отражение», — сказала она. Но на этот раз Барретт не просто смотрел на своё отражение.

После того, как мальчик наигрался, Келси получила уведомление от DoorDash, сервиса доставки еды, о том, что её заказ задерживается. В итоге женщине привезли 31 чизбургер. Сначала она подумала, что это ошибка, но потом поняла, что это сделал её сын.

Общая сумма заказа составила $91,70, отчасти потому, что Баррет оставил щедрые 25-процентные чаевые.