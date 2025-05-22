Red Magic 10S Pro+ показал рекордные 3,16 млн баллов в AnTuTu

Релиз скоро

Nubia готовит к выпуску Red Magic 10S Pro+ - игрового смартфона, который недавно установил новый рекорд производительности, набрав 3,16 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Устройство, запуск которого намечен на 26 мая в Китае, оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Leading Version с частотой до 4,47 ГГц.