Red Magic 10S Pro+ показал рекордные 3,16 млн баллов в AnTuTu

Опубликовано 22 мая 2025, 17:151 мин.
Red Magic 10S Pro+ показал рекордные 3,16 млн баллов в AnTuTuРелиз скоро
Nubia готовит к выпуску Red Magic 10S Pro+ - игрового смартфона, который недавно установил новый рекорд производительности, набрав 3,16 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Устройство, запуск которого намечен на 26 мая в Китае, оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Leading Version с частотой до 4,47 ГГц.
© Nubia
Смартфон, по разным данным, получит 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 1 ТБ. Экран с частотой обновления 144 Гц. Особое внимание привлекает батарея ёмкостью 7500 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт, а также функцией, которая снижает нагрев, перенаправляя питание.
AnTuTu — популярный бенчмарк, оценивающий производительность процессора, графики, памяти и интерфейса. Red Magic 10S Pro+ показал 751 409 (процессор), 1 284 404 (графика), 591 635 (память) и 530 385 (интерфейс) баллов.