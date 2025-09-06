Red Magic 11 получит семь ключевых улучшений, хвалится компания

Во-первых, Red Magic 11 впервые будет защищён от воды с рейтингом IP68. Улучшена система охлаждения: теперь используется активный вентилятор, способный справляться с высокой нагрузкой современных игровых процессоров. Смартфон получит новейшую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,61 ГГц.

Аккумулятор также стал больше: ожидается 8,000 мА·ч, что больше, чем 7,500 мА·ч у прошлой модели Red Magic 10S Pro. Для геймеров установлен новый чип сенсорного управления, который улучшит отклик экрана.

Экран Red Magic 11 будет «полноразмерным», без вырезов и отверстий для камеры. Дизайн выполнен в стиле киберпанк с 3D-узорами и RGB-подсветкой.

В тестах Geekbench модель NX809J из серии Red Magic 11 показала 3309 баллов в одноядерном режиме и 10 742 — в многоядерном, что подтверждает мощное железо. Смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти, Android 16 и 50-МП фронтальной камерой под экраном.