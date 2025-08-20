Red Magic 11 станет первым смартфоном с вентилятором и защитой IP68

Опубликовано 20 августа 2025, 22:301 мин.
Red Magic 11 станет первым смартфоном с вентилятором и защитой IP68Пока без цены
Red Magic 11 может выйти в октябре или ноябре этого года. Так, по данным инсайдера Digital Chat Station, устройство получит защиту по стандарту IP68 и систему активного охлаждения.
© Nubia
Серия Red Magic в целом выделяется встроенными вентиляторами для охлаждения. Но до сих пор уровень защиты ограничивался стандартом IP54. Теперь же Red Magic 11 станет первым смартфоном, который сочетает встроенный кулер и полную защиту от пыли и воды.
Также сообщается, что смартфон будет работать на базе топового процессора Snapdragon 8 Elite 2, что делает его претендентом на роль одного из самых мощных флагманов конца 2025 года.
Пока точных данных о других характеристиках нет. По слухам, компания может представить сразу две модели — Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+.