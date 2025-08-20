Red Magic 11 станет первым смартфоном с вентилятором и защитой IP68

Серия Red Magic в целом выделяется встроенными вентиляторами для охлаждения. Но до сих пор уровень защиты ограничивался стандартом IP54. Теперь же Red Magic 11 станет первым смартфоном, который сочетает встроенный кулер и полную защиту от пыли и воды.

Также сообщается, что смартфон будет работать на базе топового процессора Snapdragon 8 Elite 2, что делает его претендентом на роль одного из самых мощных флагманов конца 2025 года.

Пока точных данных о других характеристиках нет. По слухам, компания может представить сразу две модели — Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+.