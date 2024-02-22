Red Magic 9 Pro — самый мощный смартфон, но лучше не покупайте егоВот что конкретно с ним не так
Комплект Red Magic 9 Pro включает чехол, кабель, блок питания на 80 Вт. Внешне выглядит смартфон очень круто. У него сбоку есть подсветка, кнопка для перехода в игровой режим, вентиляционное отверстие для охлаждения. При этом влагозащиты нет. Задняя панель у новинки сделана из стекла, поэтому аппарат скатывается с любой гладкой поверхности.
Экран у Red Magic 9 Pro имеет диагональ 6,8 дюйма, матрицу AMOLED, частоту обновления 120 Гц. Вопросов по этой части к смартфону нет вообще никаких.
Из «железа» стоит Snapdragon 8 Gen 3. Он набирает больше 2 миллионов баллов в AnTuTu. Естественно, на смартфоне есть различные игровые «фишки» типа игрового режима. Тактильные триггеры тоже настраиваются и работают отлично.
При этом у блогера возникли вопросы к оболочке смартфона. Она имеет много ненужного софта, различные анимации, которые тормозят работу устройства. Кроме того, при покупке китайской версии вы даже не сможете установить русский язык в настройках. Точнее, он сам по себе выбирается, но в системе ничего не меняется от этого. Google-сервисы в настройках включаются, но вот Play Market от этого не появляется и его нужно устанавливать отдельно.
Также у Red Magic 9 Pro не очень хороший сканер отпечатков. Он либо не сканирует, когда надо, либо в целом работает медленно.
Хуже всего то, что на смартфоне есть помощник, который только вредит. Он спамит уведомлениями постоянно, а отключить его нельзя. И это далеко не единственная проблема этого устройства.
Камеры на Red Magic 9 Pro очень и очень посредственные. Главных их плюс в том, что они не выпирают из корпуса. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Кроме того, Red Magic 9 Pro оснащён аккумулятором на 6500 мА*ч. При установке частоты обновления 120 Гц, максимальной производительности смартфон выдаёт 7,5 часов работы экрана и ещё 16 часов выключенного. Поэтому если вы не будете включать производительный режим и не станете играть целыми днями, то на двое суток вам Red Magic 9 Pro хватит. До 100% заряжается он за 35 минут.
Вывод
Покупая Red Magic 9 Pro, вы получите топовую производительность, большую батарею, кулер с подсветкой, сенсорные триггеры. Но всё же вместо него лучше посмотреть что-нибудь другое.