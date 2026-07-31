Телефоны
Опубликовано 31 июля 2026, 13:39
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Red Magic представила вентилятор для смартфонов, способный охлаждать до −21°C

Летом — самое то
Red Magic показала новый вентилятор для смартфонов Magnetic Cooler 6 Pro+. «Охладитель» потребляет до 33 Вт энергии и использует термоэлектрическую пластину. И способен он на многое.
Red Magic представила вентилятор для смартфонов, способный охлаждать до −21°C

© Red Magic

Внутри есть двухслойная силиконовая прокладка для лучшего контакта с телефоном, алюминиевый радиатор и семилопастный вентилятор, который вращается со скоростью до 6000 оборотов в минуту. При этом уровень шума всего около 34 децибел.

По заявлению производителя, устройство может снизить температуру телефона под нагрузкой на 77 °C, а сама охлаждающая поверхность в «идеальных лабораторных условиях остывает до −21°C».

В реальном использовании такие показатели вряд ли достижимы.

Старт продаж в Китае 31 июля, цена около 30 долларов.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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#ZTE Nubia Red Magic
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