Red Magic представила вентилятор для смартфонов, способный охлаждать до −21°C

Внутри есть двухслойная силиконовая прокладка для лучшего контакта с телефоном, алюминиевый радиатор и семилопастный вентилятор, который вращается со скоростью до 6000 оборотов в минуту. При этом уровень шума всего около 34 децибел.

По заявлению производителя, устройство может снизить температуру телефона под нагрузкой на 77 °C, а сама охлаждающая поверхность в «идеальных лабораторных условиях остывает до −21°C».

В реальном использовании такие показатели вряд ли достижимы.

Старт продаж в Китае 31 июля, цена около 30 долларов.