Red Magic представила вентилятор для смартфонов, способный охлаждать до −21°C

Опубликовано 31 июля 2026, 13:391 мин.
Red Magic представила вентилятор для смартфонов, способный охлаждать до −21°CЛетом — самое то
Red Magic показала новый вентилятор для смартфонов Magnetic Cooler 6 Pro+. «Охладитель» потребляет до 33 Вт энергии и использует термоэлектрическую пластину. И способен он на многое.
© Red Magic
Внутри есть двухслойная силиконовая прокладка для лучшего контакта с телефоном, алюминиевый радиатор и семилопастный вентилятор, который вращается со скоростью до 6000 оборотов в минуту. При этом уровень шума всего около 34 децибел.
По заявлению производителя, устройство может снизить температуру телефона под нагрузкой на 77 °C, а сама охлаждающая поверхность в «идеальных лабораторных условиях остывает до −21°C».
В реальном использовании такие показатели вряд ли достижимы.
Старт продаж в Китае 31 июля, цена около 30 долларов.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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