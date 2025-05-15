Red Magic выпустит компактный игровой планшет с OLED-экраном

Опубликовано 15 мая 2025, 16:111 мин.
Red Magic выпустит компактный игровой планшет с OLED-экраномМастера игровых устройств
Red Magic, известная своими игровыми устройствами, работает над новым компактным планшетом для геймеров, запуск которого ожидается в мае-июне 2025 года. Утечка характеристик, опубликованная ITHome, раскрывает ключевые особенности устройства, включая 9-дюймовый OLED-экран и мощный процессор Snapdragon 8 Elite.
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Новый планшет обещает яркий дисплей с высокой контрастностью благодаря технологии OLED. Устройство оснастят аккумулятором ёмкостью свыше 8000 мАч и встроенным вентилятором для активного охлаждения.
По слухам, новинка станет конкурентом планшетов Lenovo Legion, Redmi и Huawei, которые также готовят компактные модели с мощными процессорами. Предполагаемая цена составит 3499−3999 юаней (около $ 485−555), что ниже, чем у предыдущего Red Magic Gaming Tablet Pro (от $ 555). Более точные детали станут известны ближе к анонсу.