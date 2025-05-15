Red Magic выпустит компактный игровой планшет с OLED-экраном

Новый планшет обещает яркий дисплей с высокой контрастностью благодаря технологии OLED. Устройство оснастят аккумулятором ёмкостью свыше 8000 мАч и встроенным вентилятором для активного охлаждения.

По слухам, новинка станет конкурентом планшетов Lenovo Legion, Redmi и Huawei, которые также готовят компактные модели с мощными процессорами. Предполагаемая цена составит 3499−3999 юаней (около $ 485−555), что ниже, чем у предыдущего Red Magic Gaming Tablet Pro (от $ 555). Более точные детали станут известны ближе к анонсу.