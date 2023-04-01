Редкий iPhone 2007 года выпуска продали за $40 тысяч

Аукцион провёл Wright на своём веб-сайте. iPhone первого поколения был продан за колоссальные 40 320 долларов. По такой же цене можно купить, например, Tesla Model 3.

Самой высокой ценой за аналогичный iPhone остаётся 63 000 долларов. Именно за такую сумму смартфон продали на аукционе ранее в этом году. Напомним, что оригинальный iPhone в 2007 году стоил 599 долларов за модель с 8 ГБ памяти. Таким образом, аукционная цена примерно в 67 раз превышает первоначальную.