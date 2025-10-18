​​RedMagic 11 Pro распаковали… под водой

Опубликовано 18 октября 2025, 17:151 мин.
RedMagic 11 Pro распаковали… под водойРаскрыты батарея и зарядка
Накануне RedMagic опубликовала видео распаковки флагманского игрового смартфона RedMagic 11 Pro… под водой. Дизайн устройства остался узнаваемым для серии.
© Nubia
Одновременно появилось другое видео, раскрывающее некоторые характеристики смартфона. RedMagic 11 Pro получит батарею ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 80 Вт. Смартфон, как ожидается, будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Все подробности о флагмане станут известны уже в ближайшее время, когда компания официально представит серию.