Опубликовано 18 октября 2025, 17:15
​​RedMagic 11 Pro распаковали… под водой

Раскрыты батарея и зарядка
Накануне RedMagic опубликовала видео распаковки флагманского игрового смартфона RedMagic 11 Pro… под водой. Дизайн устройства остался узнаваемым для серии.
© Nubia

Одновременно появилось другое видео, раскрывающее некоторые характеристики смартфона. RedMagic 11 Pro получит батарею ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 80 Вт. Смартфон, как ожидается, будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

© Nubia

Все подробности о флагмане станут известны уже в ближайшее время, когда компания официально представит серию.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
