​​RedMagic 11 Pro распаковали… под водой

Одновременно появилось другое видео, раскрывающее некоторые характеристики смартфона. RedMagic 11 Pro получит батарею ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 80 Вт. Смартфон, как ожидается, будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5.