RedMagic 11S Pro Plus поставил рекорд в одноядерном тесте Geekbench

Опубликовано 11 мая 2026, 09:591 мин.
RedMagic 11S Pro Plus поставил рекорд в одноядерном тесте GeekbenchСреди Android-смартфонов первый, набравший 4000 баллов
Китайский инсайдер сообщил, что грядущий RedMagic 11S Pro+ стал первым устройством на Android, который набрал более 4000 баллов в одноядерном тесте бенчмарка Geekbench 6.
В базе данных появилось несколько записей под моделью nubia NX809J. Одна из них, датированная 10 мая, показала результат около 4010 баллов в одноядерном режиме — после чего запись исчезла. В отличие от привычной маркировки ARMv8, в тесте указан процессор «QTI SM8850» с частотой 3628 МГц (8 ядер).
RedMagic, как пишут СМИ, устанавит в новинку усиленный вентилятор, испарительную камеру и жидкостное охлаждение. Также в смартфоне будет собственный игровой чип Redcore R4 и движок CUBE Sky Gaming Engine.
Полная линейка RedMagic 11S Pro выйдет в Китае 18 мая.