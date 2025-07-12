Опубликовано 12 июля 2025, 04:151 мин.
Redmi 15C в Европе обойдется примерно в 11 тысяч рублей (129 евро)Характеристики и цены для Европы
В сети появилась новая утечка, раскрывающая характеристики и цены ещё не вышедшего смартфона Redmi 15C. Ранее он уже был замечен на сертификации в Таиланде и на «официальных» рендерах.
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Согласно информации, в Европе модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища будет стоить €129. Версия с удвоенной памятью — 256 ГБ обойдётся в €149, объём ОЗУ останется тем же.
Смартфон получит 6,9-дюймовый IPS LCD экран с частотой обновления 120 Гц. Внутри — процессор MediaTek Helio G81, основная камера на 50 МП, фронтальная — 13 МП. Также заявлен аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. По данным сертификации, батарея сохранит до 80% ёмкости после 1000 циклов зарядки. Габариты устройства составляют 173 x 81 x 8,2 мм, вес — 205 граммов.