Redmi 15C в Европе обойдется примерно в 11 тысяч рублей (129 евро)

Согласно информации, в Европе модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища будет стоить €129. Версия с удвоенной памятью — 256 ГБ обойдётся в €149, объём ОЗУ останется тем же.

Смартфон получит 6,9-дюймовый IPS LCD экран с частотой обновления 120 Гц. Внутри — процессор MediaTek Helio G81, основная камера на 50 МП, фронтальная — 13 МП. Также заявлен аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. По данным сертификации, батарея сохранит до 80% ёмкости после 1000 циклов зарядки. Габариты устройства составляют 173 x 81 x 8,2 мм, вес — 205 граммов.