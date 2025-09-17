Redmi 15R 5G с большим аккумулятором и доступной ценой представили

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:061 мин.
Redmi 15R 5G с большим аккумулятором и доступной ценой представилиВ Китае
Xiaomi выпустила смартфон Redmi 15R 5G в Китае. Модель пополнила серию Redmi 15 и ориентирована на пользователей, которые не хотят тратить много денег, но хотят больше автономности.
© Redmi
Смартфон получил тонкий корпус — всего 7,99 мм и вес 205 г, несмотря на аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. Доступны четыре цвета: белый, зелёный, фиолетовый и чёрный.
Спереди установлен 6,9-дюймовый экран с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 810 нит. Экран поддерживает функцию Wet Touch 2.0, позволяющую пользоваться им даже мокрыми руками.
В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 6300, созданный по 6-нм техпроцессу. Основная камера простая — 13 Мп, с поддержкой HDR и базовых режимов улучшения снимков.
Аккумулятор способен работать почти два дня без подзарядки. Смартфон работает на HyperOS 2 (Android 15), а также имеет разъём 3,5 мм для наушников.
Цена Redmi 15R 5G начинается от ~150 за вариант 4/128 ГБ.