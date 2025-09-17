Redmi 15R 5G с большим аккумулятором и доступной ценой представили

Смартфон получил тонкий корпус — всего 7,99 мм и вес 205 г, несмотря на аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. Доступны четыре цвета: белый, зелёный, фиолетовый и чёрный.

Спереди установлен 6,9-дюймовый экран с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 810 нит. Экран поддерживает функцию Wet Touch 2.0, позволяющую пользоваться им даже мокрыми руками.