Redmi K100 получит беспроводную зарядку, но подорожает на 200 долларов

Опубликовано 08 мая 2026, 08:181 мин.
Redmi K100 получит беспроводную зарядку, но подорожает на 200 долларовИ станет лучше
СМИ поделились подробностями о смартфоне Redmi K100, который выйдет в Китае в октябре. Модель может впервые получить беспроводную зарядку — мощность 50 Вт. Проводная зарядка останется на уровне 100 Вт.
Также ожидается аккумулятор на 8500 мА·ч. Экран — 6,6 дюймов. Однако есть и плохие новости: цена может вырасти. По слухам, Redmi K100 будет стоить около 4000 юаней (примерно 585 долларов). Предшественник Redmi K90 на старте стоил 2600 юаней (380 долларов).
Что касается старшей версии — Redmi K100 Pro Max — ей приписывают мощный Snapdragon 8 Elite Gen 6, основную камеру на 200 мегапикселей и телеобъектив с 50 мегапикселями.
При этом обычный Redmi K100, по слухам, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.