Redmi K100 Pro засветился в глубоком красном цвете

Сзади расположен блок с тремя камерами в одном островке. Также заметен динамик для низких частот. Тёмно-красный оттенок очень похож на тот, который, по слухам, станет главным для будущего iPhone 18 Pro.

Накануне модель K100 Pro прошла тестирование в бенчмарке Geekbench. Так, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти.

А еще батарею ёмкостью 8500 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт и экран 185 Гц;