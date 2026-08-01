Redmi K100 Pro засветился в глубоком красном цвете

Опубликовано 01 августа 2026, 20:481 мин.
Redmi K100 Pro засветился в глубоком красном цветеМожет опередить iPhone в этом цвете
В Сеть утек рендер смартфона Redmi K100 Pro. На нём хорошо виден дизайн устройства и его новый цвет — глубокий красный.
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Сзади расположен блок с тремя камерами в одном островке. Также заметен динамик для низких частот. Тёмно-красный оттенок очень похож на тот, который, по слухам, станет главным для будущего iPhone 18 Pro.
Накануне модель K100 Pro прошла тестирование в бенчмарке Geekbench. Так, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти.
А еще батарею ёмкостью 8500 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт и экран 185 Гц;
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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