Redmi K60 показал впечатляющий результат в аппаратном тесте Geekbench

На Geekbench устройство значится под номером модели 22127RK46C. Согласно листингу, телефон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon SoC с материнской платой "Kalama". Она имеет восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 3,19 ГГц. SoC также включает три эффективных ядра, работающих на частоте 2,02 ГГц, и четыре производительных ядра с тактовой частотой 2,8 ГГц. Да, это новейший чип Snapdragon 8 Gen 2.

Телефон будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти. Также стало известно, что он будет оснащен Android 13, поверх которого поставят MIUI 14.

В одноядерном и многоядерном тестах он получил 1462 и 5038 баллов соответственно. Этот результат находится на одном уровне с другими устройствами, выпускаемыми с новым чипом Qualcomm.