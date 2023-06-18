Redmi K70 может получить еще не вышедший Snapdragon 8 Gen 3

После успешного выпуска серии Redmi K60 в декабре прошлого года, в которой были представлены чипсеты Dimensity 8200, Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2, Redmi собирается представить серию Redmi K70. Сообщается, что в линейку войдет телефон на Snapdragon 8 Gen 3.

В то время как K60 Pro был эксклюзивом для китайского рынка, остается неизвестным, выйдет ли K70 Pro на мировые рынки. К сожалению, пока нет никакой информации о технических характеристиках серии Redmi K70.