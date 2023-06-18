Redmi K70 может получить еще не вышедший Snapdragon 8 Gen 3

17:30, 18 июня 2023
1 мин.
Redmi K70 может получить еще не вышедший Snapdragon 8 Gen 3Технические характеристики серии пока что не известны
Пока Qualcomm готовится представить долгожданный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в октябре, первые телефоны с ним могут появиться на рынке уже в ноябре. Китайский инсайдер Digital Chat Station предполагает, что Redmi K70 будет одним из них.
После успешного выпуска серии Redmi K60 в декабре прошлого года, в которой были представлены чипсеты Dimensity 8200, Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2, Redmi собирается представить серию Redmi K70. Сообщается, что в линейку войдет телефон на Snapdragon 8 Gen 3.
В то время как K60 Pro был эксклюзивом для китайского рынка, остается неизвестным, выйдет ли K70 Pro на мировые рынки. К сожалению, пока нет никакой информации о технических характеристиках серии Redmi K70.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим МногословныйТеги: