Redmi K70: последняя утечка раскрывает дизайн устройства и мощные характеристики

Redmi K70: последняя утечка раскрывает дизайн устройства и мощные характеристикиКоторые пока официально не подтверждены
Долгожданная серия Redmi K70 вот-вот появится на рынке, а свежая утечка уже успела показать его внешний вид. На рендере, опубликованном пользователем Twitter @zionsanvin, Redmi K70 предстает во всей красе.
Приготовьтесь к угловатому дизайну, плоскому экрану с вырезом под селфи-камеру по центру и тонкими рамками. Прямоугольный остров камеры на задней панели, напоминающий о стиле POCO, содержит три датчика и светодиодную вспышку.
Интересно также, что смартфон недавно засветился на GeekBench, откуда можно было узнать, что он будет обладать еще не вышедшим чипсетом Dimensity 8300. Утечка еще и раскрыла информацию об использовании смартфоном Android 14, быстродействующего процессора с частотой 3,35 ГГц и мощного GPU Mali-G615 MC6. Затронутая модель, кстати, заработала в бенчмарке 1248 баллов в одноядерном тесте и 4177 баллов в многоядерном тесте.