Redmi K70: последняя утечка раскрывает дизайн устройства и мощные характеристики

Приготовьтесь к угловатому дизайну, плоскому экрану с вырезом под селфи-камеру по центру и тонкими рамками. Прямоугольный остров камеры на задней панели, напоминающий о стиле POCO, содержит три датчика и светодиодную вспышку.

Интересно также, что смартфон недавно засветился на GeekBench, откуда можно было узнать, что он будет обладать еще не вышедшим чипсетом Dimensity 8300. Утечка еще и раскрыла информацию об использовании смартфоном Android 14, быстродействующего процессора с частотой 3,35 ГГц и мощного GPU Mali-G615 MC6. Затронутая модель, кстати, заработала в бенчмарке 1248 баллов в одноядерном тесте и 4177 баллов в многоядерном тесте.