Redmi K70 Pro обзаведется 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ основной памяти

20:36, 26 ноября 2023
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Redmi K70 Pro обзаведется 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ основной памятиЭто законно?
Xiaomi готовится к выпуску новых смартфонов серии Redmi K70, и последние утечки говорят о том, что станут настоящими «хищниками» из мира мобильных устройств.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В Weibo появилась информация о конфигурациях Redmi K70 и мощного K70 Pro. Приготовьтесь к тому, что K70 будет доступен в вариантах с 16 ГБ оперативной памяти и накопителями объемом от 256 ГБ до внушительного 1 ТБ.
Redmi K70 Pro же поражает воображение конфигурациями с умопомрачительным объемом оперативной памяти до 24 ГБ и вариантами хранения данных от 256 ГБ до 1 ТБ.
При этом результаты Geekbench (2101 в одноядерном и 65254 в многоядерном тестах) говорят, что K70 Pro обзаведется еще и Snapdragon 8 Gen 3 с операционной системой Android 14 под оболочкой HyperOS.