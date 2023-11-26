Redmi K70 Pro обзаведется 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ основной памяти

В Weibo появилась информация о конфигурациях Redmi K70 и мощного K70 Pro. Приготовьтесь к тому, что K70 будет доступен в вариантах с 16 ГБ оперативной памяти и накопителями объемом от 256 ГБ до внушительного 1 ТБ.

Redmi K70 Pro же поражает воображение конфигурациями с умопомрачительным объемом оперативной памяти до 24 ГБ и вариантами хранения данных от 256 ГБ до 1 ТБ.

При этом результаты Geekbench (2101 в одноядерном и 65254 в многоядерном тестах) говорят, что K70 Pro обзаведется еще и Snapdragon 8 Gen 3 с операционной системой Android 14 под оболочкой HyperOS.