Redmi K80 получит Snapdragon 8 Gen 4, дисплей 2K и не только

Серия будет оснащена дисплеями с разрешением 2K. Вернется классическое сочетание металлической рамки и стеклянного корпуса. Время автономной работы заметно улучшилось благодаря аккумулятору емкостью 5500 мАч и быстрой зарядке 120 Вт.

Любители фоткать оценят 50-мегапиксельный телеобъектив K80 Pro с 3-кратным оптическим зумом. Кроме того, в K80 Pro появится ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев (под дисплеем).

Сотрудничество с Lamborghini намекает на возможность выпуска специального издания, что повысит "премиальность" серии.