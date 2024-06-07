Redmi K80 Pro получит стеклянную заднюю крышку и зарядку мощностью 120 Вт

Опубликовано 07 июня 2024, 06:00
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Redmi K80 Pro получит стеклянную заднюю крышку и зарядку мощностью 120 ВтКупили бы?
Предстоящая серия Redmi K80, которая последует за прошлогодней серией K70 и выйдет на рынок в ноябре, вызывает все больший интерес. Недавние утечки раскрыли обновления, включая стеклянную заднюю панель и поддержку быстрой зарядки 120 Вт.
По данным источника Digital Chat Station, K80 Pro будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 4 и 2K-дисплеем, а также 50-Мп телеобъективом. Устройство также будет оснащено батареей емкостью 5500 мАч.
С точки зрения дизайна, K80 Pro будет иметь металлическую рамку и новое стеклянное покрытие. Между тем, стандартный K80 также останется на своем месте, но получит Snapdragon 8 Gen 3, что всё еще отличный вариант.
Ожидается, что обе модели будут оснащены плоским OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Отличие может заключаться также в настройках камеры: K80 Pro, скорее всего, будет оснащен специальным телеобъективом, отсутствующим в стандартном K80.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный