Redmi K80 Ultra оснастят мощной батареей на 7500 мАч

Другие характеристики пока не раскрыты официально, но по слухам, смартфон получит 6,83-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением примерно 1,5K, поддержку быстрой зарядки 100 Вт и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Также ожидается тройная камера с главным модулем на 50 Мп, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и металлический корпус. За работу будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 9400+.

Ожидается, что Redmi K80 Ultra появится на рынке уже в следующем месяце.