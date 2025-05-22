Redmi K80 Ultra оснастят мощной батареей на 7500 мАч

Опубликовано 22 мая 2025, 21:521 мин.
Redmi K80 Ultra оснастят мощной батареей на 7500 мАчСертифицирован в Китае
Redmi готовит к выпуску новую модель — K80 Ultra, которая уже получила сертификат на продажу в Китае. Главной особенностью стала большая батарея ёмкостью 7270 мАч. Это значит, что в рекламе её, скорее всего, будут указывать как 7400 или 7500 мАч, пишут СМИ.
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Другие характеристики пока не раскрыты официально, но по слухам, смартфон получит 6,83-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением примерно 1,5K, поддержку быстрой зарядки 100 Вт и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.
Также ожидается тройная камера с главным модулем на 50 Мп, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и металлический корпус. За работу будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 9400+.
Ожидается, что Redmi K80 Ultra появится на рынке уже в следующем месяце.