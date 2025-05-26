Redmi K80 Ultra получил сертификацию 3C и, похоже, выйдет уже в июне

Опубликовано 26 мая 2025, 18:451 мин.
Redmi K80 Ultra получил сертификацию 3C и, похоже, выйдет уже в июнеЕсли верить инсайдам
Новый смартфон Redmi K80 Ultra с номером модели 25060RK16C прошёл сертификацию на китайской платформе 3C. Ранее он уже получил одобрение от другого регулятора, и стало известно, что устройство получит мощную батарею на около 7500 мАч. Теперь подтверждено, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.
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Ожидается, что K80 Ultra станет конкурентом таким флагманам, как iQOO Neo 10 Pro+ и OnePlus Ace 5 Ultra. Смартфон, по слухам, будет оснащён процессором Dimensity 9400 Plus, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и камерой на 50 Мп (всего три камеры) в круглом блоке на задней панели.
Корпус устройства, возможно, получит защиту по стандарту IP68/69 и будет выполнен с металлической рамкой. Несмотря на зарядку 120 Вт в комплекте, сам смартфон может поддерживать зарядку до 100 Вт.
Ожидается, что Redmi K80 Ultra будет представлен в Китае уже в июне. За пределами Китая модель, вероятно, появится позже под названием Xiaomi 15T Pro.