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Опубликовано 26 мая 2025, 18:45
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Redmi K80 Ultra получил сертификацию 3C и, похоже, выйдет уже в июне

Если верить инсайдам
Новый смартфон Redmi K80 Ultra с номером модели 25060RK16C прошёл сертификацию на китайской платформе 3C. Ранее он уже получил одобрение от другого регулятора, и стало известно, что устройство получит мощную батарею на около 7500 мАч. Теперь подтверждено, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.
Redmi K80 Ultra получил сертификацию 3C и, похоже, выйдет уже в июне

© Redmi

Ожидается, что K80 Ultra станет конкурентом таким флагманам, как iQOO Neo 10 Pro+ и OnePlus Ace 5 Ultra. Смартфон, по слухам, будет оснащён процессором Dimensity 9400 Plus, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и камерой на 50 Мп (всего три камеры) в круглом блоке на задней панели.

Корпус устройства, возможно, получит защиту по стандарту IP68/69 и будет выполнен с металлической рамкой. Несмотря на зарядку 120 Вт в комплекте, сам смартфон может поддерживать зарядку до 100 Вт.

Ожидается, что Redmi K80 Ultra будет представлен в Китае уже в июне. За пределами Китая модель, вероятно, появится позже под названием Xiaomi 15T Pro.

Источник:xpertpick
Автор:Максим Многословный
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