Redmi K80 Ultra получил сертификацию 3C и, похоже, выйдет уже в июне

Ожидается, что K80 Ultra станет конкурентом таким флагманам, как iQOO Neo 10 Pro+ и OnePlus Ace 5 Ultra. Смартфон, по слухам, будет оснащён процессором Dimensity 9400 Plus, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и камерой на 50 Мп (всего три камеры) в круглом блоке на задней панели.

Корпус устройства, возможно, получит защиту по стандарту IP68/69 и будет выполнен с металлической рамкой. Несмотря на зарядку 120 Вт в комплекте, сам смартфон может поддерживать зарядку до 100 Вт.

Ожидается, что Redmi K80 Ultra будет представлен в Китае уже в июне. За пределами Китая модель, вероятно, появится позже под названием Xiaomi 15T Pro.