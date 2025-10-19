Redmi K90 Pro Max получит динамик Bose прямо рядом с камерами

Как сообщил менеджер по продукту Redmi в Weibo, круглый модуль рядом с камерой — это не декоративный элемент, а полноценный динамик. При этом защита телефона от воды и пыли IP68 сохраняется. Для улучшения звука используется функция очистки динамика вибрацией, которая удаляет пыль из отверстий.

По данным инсайдера Digital Chat Station, комбинация верхнего, нижнего и заднего динамиков создаёт «эффект погружения» при играх, просмотре видео и прослушивании музыки.

Характеристики включают Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 6,59-дюймовый 2K-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатка, основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией и перископический телеобъектив.