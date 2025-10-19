Redmi K90 Pro Max получит динамик Bose прямо рядом с камерами

Опубликовано 19 октября 2025, 21:351 мин.
Redmi K90 Pro Max получит динамик Bose прямо рядом с камерамиИ защиту IP68/69
Redmi раскрыла детали о флагмане K90 Pro Max. Главной особенностью стала 2.1-канальная аудиосистема с динамиком Bose сзади. Возле камеры.
© Redmi
Как сообщил менеджер по продукту Redmi в Weibo, круглый модуль рядом с камерой — это не декоративный элемент, а полноценный динамик. При этом защита телефона от воды и пыли IP68 сохраняется. Для улучшения звука используется функция очистки динамика вибрацией, которая удаляет пыль из отверстий.
По данным инсайдера Digital Chat Station, комбинация верхнего, нижнего и заднего динамиков создаёт «эффект погружения» при играх, просмотре видео и прослушивании музыки.
Характеристики включают Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 6,59-дюймовый 2K-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатка, основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией и перископический телеобъектив.