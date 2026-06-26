Redmi K90 Ultra получит экран 165 Гц, батарею 8550 мАч и зарядку 100 Вт

Опубликовано 26 июня 2026, 19:501 мин.
Redmi K90 Ultra получит экран 165 Гц, батарею 8550 мАч и зарядку 100 ВтЗа считанные дни до презентации
Redmi K90 Ultra представят 30 июня. Недавние тизеры подтвердили часть характеристик. Так, устройство получит 6,83-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц. Яркость дисплея достигает 3500 нит, предусмотрена технология защиты глаз.
© Redmi
Аккумулятор на 8550 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и обратная зарядка 22,5 Вт.
Внутри установлен Snapdragon 8 Elite и отдельный графический чип D2. Система охлаждения включает вентилятор. При этом корпус защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
Смартфон также получит стереодинамики. Ожидаемая цена около 3000 юаней (33 000 рублей).
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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