Redmi K90 Ultra получит экран 165 Гц, батарею 8550 мАч и зарядку 100 Вт

Внутри установлен Snapdragon 8 Elite и отдельный графический чип D2. Система охлаждения включает вентилятор. При этом корпус защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Смартфон также получит стереодинамики. Ожидаемая цена около 3000 юаней (33 000 рублей).