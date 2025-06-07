Redmi K90 выйдет с «высококлассным» 6,59-дюймовым плоским экраном

Экран якобы создаётся с использованием новых материалов и технологий, которые обычно применяются в флагманских моделях. У дисплея будут тонкие рамки и закруглённые углы.

Хотя модель устройства не названа напрямую, многие связывают утечку именно с грядущим Redmi K90. Если это подтвердится, то дисплей будет немного меньше, чем у Redmi K80 (6,67 дюйма), но потенциально лучше по качеству и энергоэффективности.

Также есть вероятность, что над панелью снова работает компания TCL CSOT — давний партнёр Xiaomi по разработке экранов.