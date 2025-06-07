Redmi K90 выйдет с «высококлассным» 6,59-дюймовым плоским экраном

Опубликовано 07 июня 2025, 14:151 мин.
Redmi K90 выйдет с «высококлассным» 6,59-дюймовым плоским экраномRedmi K90 может получить новый улучшенный дисплей 6,59 дюйма
Xiaomi, похоже, готовит серьёзное обновление для серии Redmi K90. По слухам, смартфон может получить новый 6,59-дюймовый плоский дисплей с высоким разрешением около 2K. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.
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Экран якобы создаётся с использованием новых материалов и технологий, которые обычно применяются в флагманских моделях. У дисплея будут тонкие рамки и закруглённые углы.
Хотя модель устройства не названа напрямую, многие связывают утечку именно с грядущим Redmi K90. Если это подтвердится, то дисплей будет немного меньше, чем у Redmi K80 (6,67 дюйма), но потенциально лучше по качеству и энергоэффективности.
Также есть вероятность, что над панелью снова работает компания TCL CSOT — давний партнёр Xiaomi по разработке экранов.