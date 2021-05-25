Redmi Note 10 Pro превзошёл iPhone SE и другие более дорогие смартфоны по качеству камеры

Общая оценка камеры у Redmi Note 10 Pro составляет 106 баллов. Это помещает его лишь на 72-ю позицию в общем рейтинге DxOMark. Однако в рейтинге устройство ценой от $200 до $399 смартфон получил третье место.

Отдельно за съёмку фотографий телефон получил 111 баллов, за зум — 52 балла, а за видео — 95 баллов. Не стоит удивляться столько плохому результату в тесте на зум: у смартфона нет телефото камеры.

DxOMark утверждает, что основная 108-Мп камера делает хорошие снимки при хорошем освещении и не слишком большом динамическом диапазоне. По части видео Redmi Note 10 Pro даже превосходит Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus на процессоре Exynos.