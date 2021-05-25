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Сегодня в 13:01
Redmi Note 10 Pro превзошёл iPhone SE и другие более дорогие смартфоны по качеству камеры
У него установлена 108-Мп камера
Redmi Note 10 Pro на данный момент — топовая модель в линейке Redmi Note. Этот смартфон оснащён 108 Мп камерой, и, как показывает обзор DxOMark, он довольно неплохо выглядит на фоне конкурентов. Сообщается, что Redmi Note 10 Pro снимает лучше более дорогих устройств таких, как iPhone SE (2020), Zenfone 6 и Galaxy Z Flip.
Общая оценка камеры у Redmi Note 10 Pro составляет 106 баллов. Это помещает его лишь на 72-ю позицию в общем рейтинге DxOMark. Однако в рейтинге устройство ценой от $200 до $399 смартфон получил третье место.
Отдельно за съёмку фотографий телефон получил 111 баллов, за зум — 52 балла, а за видео — 95 баллов. Не стоит удивляться столько плохому результату в тесте на зум: у смартфона нет телефото камеры.
DxOMark утверждает, что основная 108-Мп камера делает хорошие снимки при хорошем освещении и не слишком большом динамическом диапазоне. По части видео Redmi Note 10 Pro даже превосходит Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus на процессоре Exynos.