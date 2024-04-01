Redmi Note 13 Pro+ в «мистическом серебряном» цвете дали предзаказать со скидкой

Это специальное издание отказалось от привычных цветовых решений. Но обновление не только эстетическое — оно также сопровождается бонусом за предзаказ в виде уменьшенной цены. Обычно цена составляет £449 и € 499,90, но в течение ограниченного времени смартфон в цвете Mystic Silver можно приобрести всего за £379 и € 400,90.

Заявлены 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ основной, 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K. Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 7200 Ultra, в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1 для бесперебойной работы.

Камеры могут похвастаться тройной системой, включающей 200-Мп основной сенсор, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макрокамеру. Не забудьте о 16-Мп камере для селфи.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт.