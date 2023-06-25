Redmi Note 13 засветился в базе прошивок: анонс не за горами

Хотя номера моделей, найденные в записях базы данных IMEI, указывают на серию Redmi Note 13, также возможно, что они соответствуют Redmi Note 13 Pro. Номера моделей 2312DRAABC, 2312DRAABG и 2312DRAABI представляют китайский, глобальный и индийский варианты соответственно.

Как правило, номера моделей Xiaomi включают формат даты, указывающий на предполагаемые сроки выпуска. Исходя из этого, можно предположить, что Xiaomi планирует выпустить модель 2312DRAABC в декабре 2023 года. Учитывая прошлый год, вариант 2312DRAABI может вполне задержаться на несколько месяцев, а вариант 2312DRAABG может быть представлен в конце первого или второго квартала 2024 года.

Другие подробности о серии Redmi Note 13 пока не известны.