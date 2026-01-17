Redmi Note 15 Pro+ за $580 прошёл тест на прочность лучше некоторых флагманов

В тесте на изгиб устройство почти не прогибалось. Эксперт связал это с использованием усиленной платы, пластикового корпуса с металлической вставкой и многослойной системы амортизации. По этому показателю Redmi Note 15 Pro+ превзошёл тот же Galaxy S25 Edge.

Экран смартфона защищён Gorilla Glass Victus 2. Он начал царапаться на уровне шесть по шкале Мооса. Задняя панель выполнена из стекловолокна, которое по заявлениям Xiaomi в десять раз прочнее обычного стекла. Во время испытаний ножом панель показала «высокую устойчивость к повреждениям».