Redmi Note 15 Pro+ за $580 прошёл тест на прочность лучше некоторых флагманов

Redmi Note 15 Pro+ за $580 прошёл тест на прочность лучше некоторых флагмановМожно поздравить
© JerryRigEverything
В тесте на изгиб устройство почти не прогибалось. Эксперт связал это с использованием усиленной платы, пластикового корпуса с металлической вставкой и многослойной системы амортизации. По этому показателю Redmi Note 15 Pro+ превзошёл тот же Galaxy S25 Edge.
Экран смартфона защищён Gorilla Glass Victus 2. Он начал царапаться на уровне шесть по шкале Мооса. Задняя панель выполнена из стекловолокна, которое по заявлениям Xiaomi в десять раз прочнее обычного стекла. Во время испытаний ножом панель показала «высокую устойчивость к повреждениям».
Redmi Note 15 Pro+ также имеет высокий уровень защиты от воды и пыли: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Производитель заявляет, что устройство выдерживает погружение на два метра до 24 часов, а также падения с 2,5 метров. Телефон сертифицирован SGS Premium Performance.
Помимо прочности, смартфон оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 4, аккумулятором 6 500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, 6,83-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц и камерами 200 Мп и 8 Мп.