Redmi Note 17 презентуют 14 июля. Известны дизайн и часть характеристик

Судя по официальным фото, у новинок плоские боковые грани, прямоугольный блок камер в левом верхнем углу задней панели. Старшая модель Redmi Note 17 Pro будет доступна в цвете «Небесно-голубой». Также ожидается фиолетовый вариант.

В этот раз выйдут только две модели: базовый Note 17 и Note 17 Pro. Первая получит процессор Snapdragon 6 Gen 5, 1,5K-экран OLED, батарею на 9000 мА·ч, основную камеру на 50 мегапикселей, стереодинамики и защиту от пыли и влаги.

Модель Pro получит процессор MediaTek Dimensity 7500 и более ёмкий аккумулятор на 10 000 мА·ч. Камера здесь будет 200-мегапиксельная.