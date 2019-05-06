Redmi Note 7 сделал снимок Земли из космоса

Об этом рассказал генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). Смартфон в космос отправили на воздушном шаре, наполненном водородом. Аэростат поднялся на высоту 33 км. Температура окружающей среды, в которой оказался Redmi Note 7, составила -58°C.

Там смартфон сделал снимки Земли. После этого его вернули на базу. Если верить словам генерального директора Xiaomi полёт никак не повлиял на работу телефона.