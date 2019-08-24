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Redmi Note 8 Pro станет одним из лучших бюджетных смартфонов по уровню приёма сигнала

Увидим его совсем скоро — 29 августа
Уже совсем скоро, 29 августа, Xiaomi должна представить новые смартфоны серии Redmi Note 8. Очередной тизер показывает, что старшая модель получила сетевой сертификат TÜV Rheinland. Это значит, что устройство будет отлично работать с сетевыми подключениями.

Сертификат является своего рода удостоверением того, что смартфон может обеспечивать постоянное и бесперебойное подключение к сети даже там, где обычно наблюдается ухудшение связи. Например, в подвалах или на железнодорожных вокзалах.

Компания решила снабдить таким сертификатом Redmi Note 8 Pro неспроста. Новые модели она позиционирует как игровые смартфоны. А для онлайн-игр очень важно бесперебойное подключение к сети.

Напомним, Xiaomi также подтвердила использование в новинках мощной платформы MediaTek Helio G90T.

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