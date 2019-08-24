Redmi Note 8 Pro станет одним из лучших бюджетных смартфонов по уровню приёма сигнала

Сертификат является своего рода удостоверением того, что смартфон может обеспечивать постоянное и бесперебойное подключение к сети даже там, где обычно наблюдается ухудшение связи. Например, в подвалах или на железнодорожных вокзалах.

Компания решила снабдить таким сертификатом Redmi Note 8 Pro неспроста. Новые модели она позиционирует как игровые смартфоны. А для онлайн-игр очень важно бесперебойное подключение к сети.

Напомним, Xiaomi также подтвердила использование в новинках мощной платформы MediaTek Helio G90T.