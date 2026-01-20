Redmi подтвердила аккумулятор на 9000 мАч и новый дизайн флагмана Turbo 5 Max

Не 10 тысяч (как у некоторых), но всё ещё много

Redmi раскрыла большей деталей о своём будущем флагмане Turbo 5 Max. Главной особенностью модели станет батарея на 9000 мАч, которая будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.