Redmi подтвердила аккумулятор на 9000 мАч и новый дизайн флагмана Turbo 5 Max

Опубликовано 20 января 2026
Redmi подтвердила аккумулятор на 9000 мАч и новый дизайн флагмана Turbo 5 MaxНе 10 тысяч (как у некоторых), но всё ещё много
Redmi раскрыла большей деталей о своём будущем флагмане Turbo 5 Max. Главной особенностью модели станет батарея на 9000 мАч, которая будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.
© Xiaomi
Смартфон получит изогнутый OLED-экран с тонкими рамками, на задней панели останется вертикальный блок с двумя камерами.
Сердцем новинки будет новый процессор MediaTek Dimensity 9500s. Скорее всего смартфон работает на Android 16 и имеет 16 ГБ оперативной памяти.
Подробности о камерах пока не разглашаются. Вероятно, основной датчик похвастается 50 мегапикселей.
Также сообщается, что глобальная версия этого смартфона может выйти как Poco X8 Pro Max.