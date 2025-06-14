Redmi представит K80 Ultra и компактный игровой планшет уже в этом месяце

Redmi K80 Ultra получит чип Dimensity 9400+, аккумулятор на 7400 мАч и быструю зарядку на 120 Вт. Также обещаны улучшения экрана, звука, т.н. «виброотклика» и дизайна. Устройство будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков. В Китае его уже называют лучшим смартфоном до 3000 юаней (около $ 420).

Redmi K Pad станет первым флагманским планшетом бренда. Он получит 8,8-дюймовый 3K LCD-экран с частотой обновления 165 Гц, поддержку зарядки 67 Вт и байпас-режим, позволяющий работать от сети без подзарядки аккумулятора. Планшет тоже будет работать на чипе Dimensity 9400+ и станет конкурентом iPad Mini и Lenovo Legion Y700.

Презентация новинок пройдёт в конце июня. Также ожидается анонс складного Xiaomi Mix Flip 2.