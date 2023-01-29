Redmi скоро выпустит новые бюджетники Redmi A2 и Redmi A2+

Мукул Шарма заметил на сайте BIS два смартфона Redmi – A2 и A2+ –, которые проходили под кодовыми названиями 23028RN4DH и 23028RN4DI соответственно. Хотя листинг не раскрывает никаких технических характеристик этих двух смартфонов, он намекает на предстоящий запуск в Индии, отмечает инсайдер.

Напомним, что Redmi A1+ оснащен 6,52-дюймовым HD LCD дисплеем, процессором MediaTek Helio A22 SoC, а также 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища. Звучит не “жирно”, однако самое важное в смартфоне – цена. На него просят всего около 90 долларов.