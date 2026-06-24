Redmi выпустила смартфон 17C с всего 4 ГБ ОЗУ

Встроенной памяти тоже немного: 64 или 128 ГБ. Цена старшей версии — 899 юаней (примерно 132 доллара), а младшая стоит 799 юаней (около 110 долларов).

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой 2 ГГц и система HyperOS 3. Экран — 6,88 дюйма, LCD-матрица с частотой обновления 120 Гц, есть защита для глаз. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку.

Сзади декоративная вставка, которая создаёт вид наличия четырех камер, но на самом деле там только один объектив на 13 мегапикселей и вспышка. Фронтальная камера — 5 мегапикселей.

Аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Есть разъём для наушников 3,5 мм.