Регулятор ЕС заинтересовался внедрением Gemini от Google в смартофны Samsung

Сделка Samsung и Google привлекла внимание европейского регулятора ввиду создания на этих телефонах чат-бота Samsung на основе Gemini Nano AI разработки Google. Еврокомиссия намерена выяснить, не влияет ли внедрение ИИ-модели Gemini на установку конкурирующих платформ.

Власти ЕС интересует также, ограничивает ли Gemini Nano взаимодействие с другими чат-ботами и приложениями на смартфонах линейки S24. Также необходимо узнать, были ли случаи отказа в подписании контрактов с производителями телефонов на предустановку ИИ чат-ботов.

Вся эта информация следует из отчёта Еврокомиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters. Согласно открытой информации, заместитель комиссара Комиссии по конкуренции потребовал «понять влияние предустановки Gemini Nano от Google на устройства Samsung».

Если компании заподозрят в сговоре, может начаться судебное разбирательство в силу нарушения антимонопольного законодательства Евросоюза.