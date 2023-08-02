Рейтинг лучших Android-смартфонов за июль

10:30, 02 августа 2023
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Рейтинг лучших Android-смартфонов за июльПо версии AnTuTu
В июле на рынке смартфонов было относительно тихо. Однако знаменитый бенчмарк AnTuTu продолжает свою работу. Так, команда приложения выпустила новый рейтинг Android-смартфонов за июль этого года, где Red Magic 8S Pro вновь занял первое место со средним результатом 163 3002 балла.
Впечатляющая производительность Red Magic 8S Pro объясняется, в том числе, наличием в нем современного процессора Snapdragon 8Gen2.
На втором месте находится iQOO 11S со средним баллом 162,9470, а на третьем - vivo X90 Pro+ со средним баллом 161,1508.
Если не брать категорию премиальных смартфонов, то здесь лидируют Redmi Note 12 Turbo и Realme GT Neo5 SE, набрав очень похожие баллы. Третье место в этом сегменте занял iQOO Neo7 SE.