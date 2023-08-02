Рейтинг лучших Android-смартфонов за июль

По версии AnTuTu

В июле на рынке смартфонов было относительно тихо. Однако знаменитый бенчмарк AnTuTu продолжает свою работу. Так, команда приложения выпустила новый рейтинг Android-смартфонов за июль этого года, где Red Magic 8S Pro вновь занял первое место со средним результатом 163 3002 балла.