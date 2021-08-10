Рейтинг смартфонов с лучшим экраном возглавила новая модель

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Сегодня в 18:07
Рейтинг смартфонов с лучшим экраном возглавила новая модельИ это флагман Huawei
Для тех, кто не знает — специалисты DxOMark тестируют не только камеры смартфонов, но и другие их компоненты, в том числе экраны. На этот раз они проверили дисплей Huawei P50 Pro. И остались очень довольны.
Huawei P50 Pro оснащён OLED экраном размером 6,6 дюйма. Дисплей занимает 91,3% от поверхности передней панели. Разрешение экрана составляет 2700 x 1228 пикселей, а плотность точек 450 ppi. Частота обновления здесь может достигать 120 Гц, частота отклика сенсорного слоя — 300 Гц.
Смартфон получил 93 балла за экран, став лидером рейтинга. Точно так же Huawei P50 Pro занимает первую строчку в рейтинге камер.
Из плюсов эксперты назвали возможность смотреть видео HDR10, хорошую читаемость при низком освещении, плавный и точный отклик на касания, почти полное отсутствие мерцания.