Рейтинг смартфонов с лучшим экраном возглавила новая модель

И это флагман Huawei

Для тех, кто не знает — специалисты DxOMark тестируют не только камеры смартфонов, но и другие их компоненты, в том числе экраны. На этот раз они проверили дисплей Huawei P50 Pro. И остались очень довольны.