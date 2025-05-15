Рекламные материалы Oppo A5x утекли в Сеть

Опубликовано 15 мая 2025, 03:001 мин.
Рекламные материалы Oppo A5x утекли в СетьСмартфон на подходе
Oppo готовит новый смартфон A5x, который пополнит популярную серию, уже включающую модели A5, A5 Energy, A5 Pro и A5 Pro 4G. Утечка маркетинговых материалов раскрыла основные характеристики устройства, подтверждающие, что A5x будет работать только в сетях 4G.
© Oppo
Смартфон оснастят процессором Snapdragon 6s Gen 1. Экран A5x, вероятно, LCD, предложит яркость до 1000 нит и частоту обновления 90 Гц. Емкая батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт позволит долго использовать устройство и быстро его заряжать. Смартфон получит защиту от пыли и брызг по стандарту IP65, а также, по заявлениям Oppo, пройдет тесты на ударопрочность военного уровня.
Пока подробности о камерах, объеме памяти и цветовых решениях не раскрыты, но запуск ожидается в ближайшие недели.