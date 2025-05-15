Рекламные материалы Oppo A5x утекли в Сеть

Смартфон оснастят процессором Snapdragon 6s Gen 1. Экран A5x, вероятно, LCD, предложит яркость до 1000 нит и частоту обновления 90 Гц. Емкая батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт позволит долго использовать устройство и быстро его заряжать. Смартфон получит защиту от пыли и брызг по стандарту IP65, а также, по заявлениям Oppo, пройдет тесты на ударопрочность военного уровня.