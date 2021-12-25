Рекламные ролики флагманского Xiaomi 12 утекли в сеть накануне анонса

Но, как это очень часто бывает, накануне официального анонса, в сети всплыл рекламный ролик грядущей линейки. Скорее всего, именно их компания планирует показывать со сцены 28 декабря.

Источником утечки стал один из старейших интернет-инсайдеров Эван Блэсс, более известный под ником Evleaks. В своё время именно он публиковал официальные рендеры целого ряда устройств: от Sony Xperia 5 II до Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2.