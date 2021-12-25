Рекламные ролики флагманского Xiaomi 12 утекли в сеть накануне анонса

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Рекламные ролики флагманского Xiaomi 12 утекли в сеть накануне анонсаУстройство обещает быть очень интересным
Уже в начале следующей недели Xiaomi проведёт презентацию, на которой представит долгожданные флагманы — Xiaomi 12, 12 X и 12 Pro.
Но, как это очень часто бывает, накануне официального анонса, в сети всплыл рекламный ролик грядущей линейки. Скорее всего, именно их компания планирует показывать со сцены 28 декабря.
Источником утечки стал один из старейших интернет-инсайдеров Эван Блэсс, более известный под ником Evleaks. В своё время именно он публиковал официальные рендеры целого ряда устройств: от Sony Xperia 5 II до Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2.
Напомним, что Xiaomi 12 приписывают флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, 50 Мп главную камеру и дисплей с переменной частотой обновления до 120 Гц. Xiaomi 12X получит менее производительный процессор — Snapdragon 870. Но в остальном, со слов инсайдеров, ничем не будет уступать «старшей» версии.
Источник: Twitter / Evleaks