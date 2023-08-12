Рекламный ролик невышедшего флагмана Pixel 8 попал в Сеть«Единственный телефон с Audio Magic Eraser»
Появились свежие утечки информации о готовящемся к выпуску смартфоне Pixel 8, благодаря которым можно узнать о новых функциях устройства. Утечка маркетингового промо-ролика свидетельствует о существовании инструмента «Audio Magic Eraser», дополняющего возможности видеоредактора Google Photos.
Этот инструмент определяет звуки в видеоклипе и предоставляет ползунки для регулировки уровней «Шум», «Люди» и «Музыка», позволяя уменьшить нежелательные звуковые элементы. Видеоролик сопровождается теглайном «Единственный телефон с Audio Magic Eraser».
Кроме того, в утечке показан Pixel 8 Pro в светло-голубом цвете, напоминающем «морской» оттенок Pixel 7a. На панели камеры в вырезе в форме таблетки расположены три объектива.
По всей видимости, Google развивает инструмент «Волшебный ластик», который уже умеет с помощью нейросетей стирать объекты и изменять цвета на фотографиях.