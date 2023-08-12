Рекламный ролик невышедшего флагмана Pixel 8 попал в Сеть

Кроме того, в утечке показан Pixel 8 Pro в светло-голубом цвете, напоминающем «морской» оттенок Pixel 7a. На панели камеры в вырезе в форме таблетки расположены три объектива.

По всей видимости, Google развивает инструмент «Волшебный ластик», который уже умеет с помощью нейросетей стирать объекты и изменять цвета на фотографиях.