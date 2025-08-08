Рекордные камерофоны Huawei Pura 80 поступили в продажу в М.Видео и Эльдорадо

Pura 80 Ultra оснащён уникальной системой из двух телеобъективов, что позволяет делать чёткие снимки с разного расстояния — как крупные планы, так и общие кадры. Камера с HDR-технологией захватывает светлые и тёмные участки одновременно. Большой 1-дюймовый сенсор обеспечивает рекордный уровень захвата света.

Pura 80 Pro также получил умную диафрагму, которая автоматически подстраивается под условия съёмки. Смартфон точно передаёт цвета даже при слабом освещении.