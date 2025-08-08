Телефоны
Рекордные камерофоны Huawei Pura 80 поступили в продажу в М.Видео и Эльдорадо

В магазинах М. Видео-Эльдорадо начались продажи новых флагманских смартфонов Huawei — моделей Pura 80 Ultra и Pura 80 Pro. Эти устройства выделяются камерами, дизайном и производительностью.
Pura 80 Ultra оснащён уникальной системой из двух телеобъективов, что позволяет делать чёткие снимки с разного расстояния — как крупные планы, так и общие кадры. Камера с HDR-технологией захватывает светлые и тёмные участки одновременно. Большой 1-дюймовый сенсор обеспечивает рекордный уровень захвата света.

Pura 80 Pro также получил умную диафрагму, которая автоматически подстраивается под условия съёмки. Смартфон точно передаёт цвета даже при слабом освещении.

Обе модели поддерживают быструю зарядку — проводную (до 100 Вт) и беспроводную (до 80 Вт), что позволяет полностью зарядить телефон менее чем за час. Устройства защищены прочным стеклом Kunlun Glass 2.0 и оснащены батареями на 5170 мА·ч.

Смартфоны также интегрированы с поиском Яндекса по изображению и голосовым помощником Алисой. При покупке пользователи получают 3 месяца подписки на «Алиса Про».

Цены:

  • Pura 80 Ultra (16+512 ГБ) — 139 999 рублей (+ в подарок часы HUAWEI Watch GT 5 Pro)

  • Pura 80 Pro (12+512 ГБ) — 89 999 рублей (+ в подарок часы HUAWEI Watch GT 5)

