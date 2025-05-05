Релиз доступного Samsung Galaxy S25 FE оказался ближе, чем ожидалось

Опубликовано 05 мая 2025, 16:301 мин.
Релиз доступного Samsung Galaxy S25 FE оказался ближе, чем ожидалосьУже осенью
Samsung готовит выпуск Galaxy S25 FE, который может появиться уже осенью, раньше традиционного графика. Как сообщает Digital Trends, прошивка для американской версии смартфона (модель SM-S731U, версия S731USQU0AYDH) уже есть, что якобы подтверждает активную разработку. Это развеивает опасения, что Samsung может пропустить FE в этом году из-за Galaxy S25 Edge, ультратонкого флагмана.
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Серия FE предлагает флагманские функции по доступной цене, и Galaxy S25 FE, вероятно, продолжит эту традицию. Ожидается, что смартфон получит чип Exynos 2400e, как в Galaxy S24 FE, хотя он и уступает Snapdragon 8 Elite в основных моделях S25. Камеры, вероятно, будут схожи с Galaxy S25: основной сенсор на 50 МП, ультраширокий на 12 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным зумом. Дисплей размером 6,7 дюйма, возможно, станет тоньше, следуя тренду на слим-дизайн.