Релиз доступного Samsung Galaxy S25 FE оказался ближе, чем ожидалось

Серия FE предлагает флагманские функции по доступной цене, и Galaxy S25 FE, вероятно, продолжит эту традицию. Ожидается, что смартфон получит чип Exynos 2400e, как в Galaxy S24 FE, хотя он и уступает Snapdragon 8 Elite в основных моделях S25. Камеры, вероятно, будут схожи с Galaxy S25: основной сенсор на 50 МП, ультраширокий на 12 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным зумом. Дисплей размером 6,7 дюйма, возможно, станет тоньше, следуя тренду на слим-дизайн.